وزارة الفلاحة تحذّر البحّارة وتدعو بعدم المجازفة

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المواطنين والفلاحين في بلاغ تحذيري، إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من كل المنشآت المائية على غرار السدود والبحيرات الجبلية ومجاري الأودية.

كما أوصت الوزارة البحارة بعدم المجازفة والإبحار، وأخذ الإحتياطات اللازمة لتثبيت مراكبهم بمرافئ الموانئ إلى غاية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019.





وجاء البلاغ التحذيري لوزارة الفلاحة، على إثر البلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول التقلبات الجوية المرتقبة اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019.