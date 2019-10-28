إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة نقل أعلى طريق الصليبة بمدينة منشأة القناطر في اتجاه الجيزة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفي.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من النجدة بانقلاب سيارة نقل "حافلة" بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، وسيارات الأغاثة المرورية لمكان الحادث لرفع آثاره من الطريق، وتسهيل حركة السير على الطريق، وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.