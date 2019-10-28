اسعار اللحوم اليوم الاثنين 28-10-2019 في الاسواق.. توقعات بارتفاع أسعار اللحم السودانى





اسعار اللحوم اليوم في مصر

حافظت اسعار اللحوم اليوم استقرارها في الأسواق المحلية الإثنين 28-10-2019، وذلك استمرار لتراجعها خلال تعاملات الفترة الماضية، وذلك تزامنًا مع قررار وزارة الزراعة المصرية بوقف واردات اللحوم السودانية خلال الفترة الحالية وذلك بسبب انتشار مرض حمى الوادى المتصدع بي المواشي السودانية مما دفع الحكومة المصرية الى وقف استيراد اللحوم من السودان الامر الذي من شأنه المساهمة في ارتفاع اسعار اللحوم في الاسواق خلال الفترة الحالية بسبب نقص المعروض من السلعة.





وتشير التوقعات الى احتمالية ارتفاع اسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل ازمة اللحوم السوادنية ووقف استيراد اللحوم بسبب انتشار الامراض وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في الاسواق وجاءت كما يلي:





أسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية

استقر سعر اللحوم الكندوز في الاسواق المحلية بين 110 وحتى 150 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، وسجل سعر كلو اللحم الكندوز ما بين 85 إلى 95 جنيها لأسعار اللحوم الكندوز والضأن، وعلى مستوى محافظات الجمهورية تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز 100 و120 جنيهًا، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، بينما سجل سعر كيلو البفتيك 140 و150.





اسعار اللحوم المستوردة في الاسواق اليوم 28-10-2019

شهدت اسعار اللحوم المجمدة والمستوردة حالة من الاستقرار في منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية، هذا وحافظت سعر كيلو اللحم الكندوز على استقراره في بعض المدن والمحافظات باستثناء القاهرة والجيزة ومنها مدينة مرسى مطروح وذلك عند مستوى 70 جنيها الكيلو للحوم الضأن، بينما تراوحت أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية ما بين 80 إلى 100 جنيه، بدلا من 130 جنيها.







