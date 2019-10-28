ترامب يعلن عن الإصابة الوحيدة في عملية قتل البغدادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابة كلب وصفه بالـ"موهوب"، في العملية التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في سوريا.

الإصابة الوحيدة

وقال ترامب، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مطولة يوم الأحد بعد إعلانه عن الغارة التي قتل فيها البغدادي: لم تتكبد القوات الأمريكية خسائر سوى إصابة كلب.

وأضاف ترامب: القادة أبلغوني في مكاملة بعد العملية "سيدي، لا يوجد سوى شخص واحد في المبنى... نحن متأكدون أنه في النفق يحاول الهرب، والنفق مسدود".

وجود أنفاق

وتابع ترامب: "القوات الخاصة ولمعرفتها المسبقة بوجود أنفاق وبأن الهارب على الأرجح يرتدي سترة ناسفة، أحضرت روبوتا، لكنها لم تستخدمه... أرسلوا الكلاب إلى النفق لتطارده.. زعيم التنظيم فجر نفسه".

وأردف: "لم نخسر أحدا، ما رأيكم بذلك؟.. ولكن في الحقيقة كانت هناك إصابة في الجانب الأمريكي، لقد أصيب كلبنا".

مقتل البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.

ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أميركيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية بعد على طلب للتعقيب.