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ثمنها 10 ملايين جنيه.. قبول دعوى عمرو دياب بإثبات ملكية شقة جاردن سيتي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:29 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
داليا عادل
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قضت دائرة تعويضات محكمة جنوب القاهرة، بقبول دعوى الفنان عمرو دياب، المطالبة بإثبات صحة ملكيته لشقة سكنية في منطقة جاردن سيتي، بقصر النيل.

جاء في الدعوى أنه بناءً على طلب عمرو عبدالباسط عبد العزيز دياب، ضد عبد الجليل عبد الرحمن، محمد عبد القادر حافظ، بإثبات صحة تعاقده لشقة اشتراها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ولم يتم تسجيل عقدها حتى الآن.

وأضافت الدعوى، أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 21 أكتوبر 2018، بين الطالب والمعلن إليه باع له الشقة رقم 103 1040 بالدور العاشر فوق الأرضي، والبدرومات، بالبرج السكني مدخل 2، بالعقار رقم 1089 شارع كورنيش النيل، جاردن سيتي، والبالغ مساحتها 243 متر، مكونة من غرفتين وصالة، والمنافع، وكان ذلك لقاء مبلغ 10 ملايين جنيه مصري.

وذكرت: حيث إن المعلن إليهم تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات التسجيل للشقة، وما يخصها من مساحة في الأرض والأجزاء المشتركة بالعقار وقدرها سهم واحد، وكان للسيارة بالبدروم، لذلك فإنه يحق للطالب ما هو ملكية الشقة، وتسجيلها باسمه نتيجة دفعه مقابلها مبلغ 18 مليون جنيه مصري، وخاصة أنه قدم ما يثبت صحة إقرار تنازل المعلن إليه الثاني إلى المعلن إليه الأول، بعقد قيمته 10 ملايين جنيه، وقد أصبح المعلن إليه الأول لديه كل الحقوق في التسجيل وإثبات صحة العقد ولكنه تقاعس عن ذلك.
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عمرو دياب شقة جاردن سيتي حوادث الفجر اخبار الحوادث

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