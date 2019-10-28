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"بعلم الوصول" يفوز بجائزة جديدة من مهرجان مونبيلييه بفرنسا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:25 م
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فريق فيم بعلم الوصول
فريق فيم بعلم الوصول
محمود حنفي
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فاز الفيلم المصري "بعلم الوصول" بجائزة جديدة من مهرجان مونبيلييه بفرنسا حيث حصل المؤلف الموسيقي أحمد مصطفى صالح على جائزة أفضل موسيقى تصويرية بالمهرجان وهي الجائزة التي تسلمها مخرج العمل هشام صقر.

وفي الوقت نفسه يبدأ اليوم في التاسعة مساءا بالعاصمة التونسية أولى عروضه وهو المصري الوحيد المشارك في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية في دورتها ال٥٣ التي أطلق عليها دورة نجيب عياد نسبة لرئيس المهرجان الراحل.

الفيلم سيعرض أيضا غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء بحضور مخرجه ومؤلفه ومنتجه الرئيسي هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان.


وكان الفيلم قد حقق ردود فعل كبيرة جدا أثناء عرضه في مهرجانات مونبيلييه بفرنسا وسان باولو بالبرازيل.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الإختيار الرسمي لقسم إستكشاف بمهرجان تورنتو.

وتم عرضه هناك بحضور مخرجه هشام صقر والفنانين بسمة وبسنت شوقي .

وسط إقبال جماهيري كبير وتصفيق حاد بعد إنتهاء العروض الثلاثة له هناك والتي رفعت كلها شعار كامل العدد.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى. تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.

وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا " " انا سعيد جدا بردود الفعل التي حققها الفيلم في مهرجانات كبرى مثل مونبيلييه وسان باولو وقبلها ترونتو وأرى ان حركة السينما المصرية في اخر كام سنة شئ اجابي جدا وكل تجربة بتزق وتساعد التجربة اللي تليها". وأشار صقر لفخره بردود الفعل التي حققها الفيلم في تورنتو ويتمناها في المهرجانين الكبيرين.

أما بطلة الفيلم الفنانة المصرية بسمة فعبرت عن فخرها وسعادتها بمشاركة الفيلم في هذه المسابقة وهي شخصيا قد جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل عندما شارك فيلمها المسافر في المسابقة الرسمية لفينسيا وهو شئ مفيد للغاية للفنان ولصناعة السينما في الوقت نفسه.

وهي تشعر بالإثارة بعد رؤيتها للفيلم مع جمهور مختلف وردود الفعل الإيجابية للغاية في كندا وفرنسا والبرازيل.
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