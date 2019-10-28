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السيطرة على حريق شب داخل محل أدوات كهربائية بالبدرشين دون إصابات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:25 م
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حريق
حريق
محمد جابر
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سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على نشب حريق نشب داخل محل للأدوات الكهربائية، اليوم الاثنين، بنطاق قسم شرطة البدرشين، دون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حرق داخل محل أدوات كهربائية بدائرة قسم شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

حريق محل ادوات كهربائية البدرشين

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