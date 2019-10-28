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موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:20 م
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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ينتظر جماهير الكرة المصرية خاصة القلعة البيضاء موعد مباراة الزمالك القادمة لفريقهم بعد نهاية فترة التوقف المنتظرة بسبب المنتخب الأوليمبي المشارك في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وستكون أول مباراة للزمالك بعد نهاية فترة التوقف أمام نظيره بيراميدز.


موعد مباراة الزمالك القادمة 
تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز، يوم 24 نوفمبر القادم، في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز وهذا موعد مباراة الزمالك القادمة


الزمالك ضد بيراميدز
يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية الأخيرة مع البرتغالي ميتشو، المدير الفني للفارس الأبيض بتحقيق الفوز على نظيره بيراميدز من أجل اقتناص صدارة الدوري المصري مؤقتًا، لحين خوض غريمه التقليدي الأهلي لكامل مبارياته.


نتيجة أخر مباراة جمعت بين الزمالك ضد بيراميدز
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إطار نهائي كأس مصر للموسم الماضي، بأهداف يوسف أوباما، وأشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 52، و63، و83 من عمر المباراة.


ترتيب الدوري المصري :
1- بيراميدز 11 نقاط.
2- الزمالك 10 نقاط.
3- الأهلي 9 نقاط.
4- المقاولون العرب 7 نقاط.
5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.
6- حرس الحدود 6 نقاط..
7- مصر المقاصة 6 نقاط.
8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.
9- الإسماعيلي 6 نقاط.
10- سموحة 5 نقاط.
11- المصري 4 نقاط.
12- طنطا 4 نقاط.
13- الجونة 4 نقاط.
14- نادي مصر 3 نقاط.
15- طلائع الجيش نقطتين.
16- وادي دجلة نقطتين.
17- أسوان 1 نقطة.
18- إنبي 1 نقطة.
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