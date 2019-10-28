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140 قطعة أثرية جديدة تصل إلى المتحف المصري الكبير

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:20 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، 140 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وقال الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن تلك القطع التي تم نقلها تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.
 
وقد تمت عملية النقل وسط إجراءات أمنية وتحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة وعملية نقل القطع الثقيلة فتمت بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.
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