Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مخاطر أمراض السمنة" ندوة توعوية بأكاديمية الشرطة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:19 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
قامت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بتنظيم ندوة تثقيفية تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية.

وتناولت الندوة طرحًا لمخاطر السمنة وسبل تلافي آثارها السلبية على الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.

واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات الطبية أبرزها ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة البدنية والحفاظ على العادات الغذائية السليمة، تجنبًا للآثار السلبية ولتقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم التواصل المجتمعي في شتى المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

امراض السمنة اكاديمية الشرطة

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 18 ساعة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 19 ساعة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:29 م

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

10:34 ص

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status