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تركيا تعتقل 20 شخصًا يشتبه في انتمائهم لداعش

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:15 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت وكالة الأنباء الحكومية التركية، إن الشرطة احتجزت 20 مواطنًا أجنبيا يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وكالة الأناضول اليوم الاثنين، إن المشتبه بهم احتجزوا في العاصمة أنقرة من قبل شرطة مكافحة الإرهاب. لم يكن هناك معلومات فورية عن جنسياتهم.

وجاء هذا الاجتياح بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية في سوريا.

تعرضت تركيا أيضًا لموجة من الهجمات في عامي 2015 و2016 ألقي باللوم فيها على تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد الذين قتلوا نحو 300 شخص.

في الهجوم الكبير الأخير، قُتل 39 شخصًا عندما فتح مسلح النار على ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات العام الجديد في الساعات الأولى من عام 2017. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن الهجوم.
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