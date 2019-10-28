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رفع 105 حالات إشغال وإزالة 6 حالات تعد بالبناء بمركز بنى مزار بالمنيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:13 م
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إزالة تعديات
إزالة تعديات
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا تنفيذ حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية ورفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والاحياء بالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا باستمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسيرحركة المرور أمام المارة من المواطنين.

قال اسماعيل الفحام رئيس المركز، ان الحملة شملت القري التابعة للمركز وأسفرت عن ازالة 105 حاله اشغالات وتعدي على حرم الطريق، كما نفذت الوحدة المحلية حملة ازالة 6 حالات تعد على الاراضي الزراعية بقرية ابو جرج التابعة للمركز، مؤكدًا انه لا تهاون فى ازالة التعديات على أرض املاك الدولة.

وعلى جانب اخر قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ان مديرية الزراعة بالمحافظة تمكنت من ازالة 60 حالة تعد على الارض الزراعية على مساحة 2 فدان و6 أسهم، وذلك خلال عدد من حملات الازالة المستمرة التى نظمتها المديرية بمختلف مراكز المنيا فى الفترة من 8 وحتى 14 اكتوبر الجارى.

التصدى لمحاولات الاستيلاء على اراضى الدولة
اكد المحافظ ان هذه الحملات تأتى بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدى لمحاولات الاستيلاء على اراضى الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة لردع المتعدين

من جانبه، اوضح المهندس عبد العاطى صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، أن الحملات اسفرت عن ازالة 3 حالات تعد بمركز العدوة بمساحة 2 قيراط و8 سهم، و5 حالات بمغاغة بمساحة 7 قيراط، و16 حالة ببنى مزار بمساحة 11 قيراط و6 سهم، و11 حالة بسمالوط بمساحة 7 قيراط و2 سهم، وحالة بالمنيا بمساحة 6 سهم و8 حالات بابوقرقاص بمساحة 4 قيراط و20 سهم، و15 حالة بملوى بمساحة 14 قيراط و12 سهم وحالة بديرمواس بمساحة قيراط.

وفى سياق متصل تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والقرى، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة إزالة ورفع الإشغالات على جانبي الطريق تحقيقًا للسيولة المرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.

قال على غلاب رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق حيث أسفرت الحملة عن تحرير 121 محضر إشغال وتنفيذ 361 حالة إزالة فورية، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لا تألوا جهدًا في إزالة ورفع كل حالات الإشغال التي تعوق حركة السير وإحكام الرقابة من أجل عودة الانضباط للشارع.
رفع 105 حالات إشغال وإزالة 6 حالات تعد بالبناء بمركز بنى مزار بالمنيا
رفع 105 حالات إشغال وإزالة 6 حالات تعد بالبناء بمركز بنى مزار بالمنيا
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