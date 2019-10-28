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مؤشر سوق البحرين المالي يفقد 3.26 نقطة من رصيده بمستهل التعاملات
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
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نيفين سمير
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أخبار سوق البحرين المالي
إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع وذلك بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.، حيث هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.21% خاسرا 3.26 نقطة من رصيده ليصل إلى مستوى 1523.87 نقطة،
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2 مليون سهم بقيمة 423 ألف دينار ، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.33%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%
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