مؤشر سوق البحرين المالي يفقد 3.26 نقطة من رصيده بمستهل التعاملات

أخبار سوق البحرين المالي





إستهل سوق البحرين المالى ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع وذلك بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.، حيث هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.21% خاسرا 3.26 نقطة من رصيده ليصل إلى مستوى 1523.87 نقطة،