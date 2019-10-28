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تداول 503 شاحنة و105 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
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موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر
كرستينا عياد
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أعلنت موانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بموانئها الستة الموجودة في الثلاث محافظات (السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء) والموانئ التخصصية التابعة وعدم تأثرها بالتغيرات المناخية بالبلاد مع رفع درجة الاستعداد باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ؛ لمواجهة المخاطر المحتملة حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتشهد موانى البحر الاحمر اليوم تداول 503 شاحنة بضائع و105 سيارة.

ميناء سفاجا:

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 120 شاحنة و16 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 21 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنة و7 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 141 شاحنة و51 سيارة.

ميناء نويبع:

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 22 شاحنة و10 سيارة بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة فيما استقبل الميناء بالامس السفينة سينا وعلى متنها 17 شاحنة وغادرت ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا وعلى متنهم 98 شاحنة.
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