قطاع النفط والغاز يهبط ببورصة الكويت في التعاملات الصباحية

إستهلت بورصة الكويت ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع بسبب هبوط قطاع النفط والغاز ، حيث هبط مؤشر السوق العام خلال الدقائق الأولي من التعاملات بنسبة 0.27% خاسرا 15.53 نقطة ليصل إلى مستوى 5759.82 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسراً 17.16 نقطة ليصل إلى مستوى 6274.38 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسراً 12.31 نقطة ليصل إلى مستوى 4757.27 نقطة.

وجرت التداولات في بورصة الكويت على عدد 84.2 مليون سهم بقيمة 9.9 مليون دينار كويتى عبر 3199 صفقة ، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%.