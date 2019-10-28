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قطاع النفط والغاز يهبط ببورصة الكويت في التعاملات الصباحية
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
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نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع بسبب هبوط قطاع النفط والغاز، حيث هبط مؤشر السوق العام خلال الدقائق الأولي من التعاملات بنسبة 0.27% خاسرا 15.53 نقطة ليصل إلى مستوى 5759.82 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسراً 17.16 نقطة ليصل إلى مستوى 6274.38 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسراً 12.31 نقطة ليصل إلى مستوى 4757.27 نقطة.
وجرت التداولات في بورصة الكويت على عدد 84.2 مليون سهم بقيمة 9.9 مليون دينار كويتى عبر 3199 صفقة ، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.66%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%.
وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً اليوم ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.27%، تليه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.69%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "شركة أبيار للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.48% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.91%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 8.16%.
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