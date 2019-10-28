Advertisements
Advertisements
Advertisements

300 شخصية عالمية تشارك في مناقشات دافوس في الصحراء

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
أعلن صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية عن مشاركة 300 شخصية مشهورة عالميًا من 30 دولة في النسخة الثالثة من معرض دافوس في الصحراء، وهو منتدى سنوي للاستثمار في الرياض.

وهذا العام، 39٪ من الممثلين من أمريكا الشمالية، و20٪ من الحضور من أوروبا، و19٪ من المتحدثين من آسيا. وتبلغ نسبة البلدان في منطقة الشرق الأوسط حوالي 15٪، مشيرة إلى أن أكثر من 6000 متخصص وخبير سيشاركون في الندوات وورش العمل الخاصة بالحدث.

وتم إنشاء هذا الحدث لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة بشأن بعض القضايا الرئيسية التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

وتلتزم المبادرة بتوفير منصة مناسبة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

وفي نسخته الثالثة، يركز المنتدى على ثلاثة مواضيع رئيسية، ويهدف "المستقبل المستدام" إلى استكشاف نماذج جديدة من الابتكار والاستثمار التي تسهم في تعزيز العائدات المالية ودعم الاستدامة في جوانب الحياة.

وستعمل "التكنولوجيا لصالح الجميع" على اقتراح سياسات تنظيمية وتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.

و"المجتمع المتقدم" يدور حول إنشاء أنظمة وتبني ثقافة تشجع أفضل الممارسات الإنسانية في عصر التكنولوجيا.

وبصرف النظر عن برنامجها الرئيسي، ستستضيف دافوس في الصحراء ثلاث مؤتمرات قمة تتناول تأثير التغييرات التجارية والترفيهية والمجتمعية على دفع الابتكار وخلق فرص الاستثمار.

وجدير بالذكر أن المبادرة تستضيف 12 ورشة عمل تعمل في مختلف القطاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صندوق الاستثمارات العامة اليوم المملكة العربية السعودية

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

خدعوك فقالوا: محمد صلاح يتعمد الإصابة للهروب من المنتخب (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 16 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 16 ساعة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | صندوق الاستثمارات العامة يعلن تشكیل المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018

مبادرة مستقبل الاستثمار.. 140 متحدثا و10 محاور رئيسية

تواصل - السعودية | انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

دافوس الصحراء.. مبادرة مستقبل الاستثمار X أرقام

السعودية تقود اقتصاد العالم.. هاشتاج يشعل "تويتر"

كل ما تريد معرفته عن فعاليات منتدى "قمة الاستثمار.. دافوس الصحراء"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

09:30 ص

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

09:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

10:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status