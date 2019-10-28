المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.08% بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

أخبار البورصة





إستهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات وذلك إستكمالاً للأداء العرضي والذي بدأته البورصة منذ أمس الأحد ، ومع إنتظار وجود محفزات علي الإقتصاد المصري ككل .





أخبار البورصة .. تباين بمؤشرات البورصة المصرية





وخلال التعاملات الصباحية للبورصة المصرية ، شهد مؤشر "إيجى إكس 30" إرتفاعاً بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14248 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1407 نقطة.













أخبار البورصة المصرية الأحد 27-10-2019





وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس علي إرتفاع بالمؤشرات عدا مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة ، وربح رأس المال السوقي أرباحاً طفيفة وصلت الي 700 مليون جنيه . صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14237.3 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 530.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1407.4 نقطة، و سجلت قيم التداول علي الأسهم المقيدة نحو381.2 مليون جنيه وبأحجام وصلت الي 184.9 مليون ورقة منفذة علي 16.7 ألف عملية بيع وشراء وذلك بالتداول علي عدد 165 شركة إرتفع منهم نحو 85 شركة وإنخفض 41 شرة ، بينما إستقرت أسهم 39 شركة.









وسجل الأجانب مشتريات قيمتها نحو 408.8 مليون جنيه ، فيما سجل المصريين والعرب مبيعات بلغت قيمتها بـ 386.2 مليون جنيه و22.5 مليون جنيه علي التوالي .





وتصدر سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا قائمة أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية بنسبة 9.9% عند سعر 22.2 جنيه، فيما تصدر أسهم تطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) قائمة أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً ، حيث تراجع بنسبة 4.3% وبسعر 8.8 جنيه







