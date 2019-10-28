مدير حديقة الحيوان: نحاول الحفاظ على "مود" الحيوانات.. ونخشى التقلبات الجوية



وأشار "رجائي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن حدائق الحيوان لها دور في الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، موضحا أن الأطباء في حديقة الحيوان لهم دور كبير في الحفاظ على الحيوانات من التقلبات الجوية.



وأوضح أن هناك حيوانات عدوة البرد، وحيوانات أخرى عدوة الحرارة، ولهذا يعملون على توفير المناخ المناسب لكل حيوان، مضيفا أن حيوان مثل الزرافة البرودة تؤثر فيها بشكل كبير، وقد يسبب لها موت مفاجىء.







قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان لها جانب ترفيهي، وآخر تعليمي للأطفال والشباب، وكيف نتعامل مع الحيوان، ونوجد الرحمة في قلوبنا تجاه الحيوان، معلقا أنهم يعملون على الحفاظ على مود الحيوانات من منطلق الرفق بهم.