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إحالة المتهمين بذبح عجوز كفيفة في عيد الأضحى بالشرقية للمفتي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
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جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
إسلام علي
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قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق حلاق ومبيض محارة، لذبحهما سيدة عجوز كفيفة وسرقتها إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي.

كان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس بالعثور علي "سميعة محمد الصغير الفولي" 80 سنة، كفيفة تقيم بمفردها.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، رئيس المباحث، وتبين من المعانية أن السيدة تم ذبحها، وأن الحادث بهدف السرقة، حيث تبين بعثرة محتويات غرفة نومها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7832 إداري مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التي قام بها ضباط إدارة البحث الجنائي، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة جنوب الشرقية، قيام كل من "سالم. م. س" 30 سنة، مبيض محارة، و"إبراهيم. ن. ح" 20 سنة حلاق، مقيمان قرية غيتة، بإرتكاب الواقعة، حيث قاما المتهم الأول بالذبح والثاني كان دوره قاصر علي مراقبة الأجواء بالقرب من المسكن وقاما بسرقة 500 جنيه من مسكنها، وتم القبض عليهما وإحالتهما لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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