Advertisements
Advertisements
Advertisements

بطلة كليب "السلطان" تكشف عن رأيها في محمد رمضان

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
Advertisements
نور ستارز
نور ستارز
رانيا ماهر
Advertisements
تصدر فيديو كليب "السلطان" لمحمد رمضان، "تريند" الأكثر بحثا عبر "يوتيوب"، بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرحه، فقد احتل المركز الأول، تخطى أكثر من مليون مشاهدة.

تحدثت بطلة الكليب نور ستارز عن تجربتها مع الفنان محمد رمضان خلال الكليب، حيث نشرت مقطع فيديو لهما من كواليس تصوير الكليب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "صار فيكم تقولوا لي السلطانة نور، فعلا هالتجربة كانت غير شكل كسبت صديق حقيقي وفنان راقي تعلمت كثير منه محمد رمضان".

وتابعت: "وتعرفت على بلد وحضارة بتجنن المغرب، و هالأغنية السلطان أنا بعشقها وكلامها له معنى راح يفهموا الناس الناجحة، النجاح إحساس بيجنن ولكن ثمنه غالي".

وأوضحت: " بتذكر لما صورت هالكليب كنت مش نايمة ٣ أيام بس اليوم نسيت التعب وفرحانة بالنجاح، واللي ما شاف الأغنية يروح يشوفها على قناة الفنان محمد رمضان وإن شاء الله القادم أقوى وأجمل."

ظهر محمد رمضان في كليبه الجديد السلطان وهو يرقص مع فتيات بأزياء الجواري، مرتديا زيًا يشبه إلى حد كبير إطلالة السلاطين في العهود القديمة.

الكليب من إنتاج شركة "روتانا" للإنتاج والتوزيع الفني، ومن إخراج حسام الحسيني، الذي تعاون مع رمضان في إخراج كليب "إنساي"، و"الملك"، و"نمبر وان". 

كلمات الأغنية

"أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين، أحلى من غير سقف التطور من صفاتي، في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يكاكي، المكسب عندي نية مش أحلكم المرة دي، كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول، مش فاضي بطلب منافس أو محارب أو مقاتل، أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل، مكمل لسة في الطريق عمال أماطل، أنا أخذت كل الساحة ما سبتش متر فاضل، طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة، أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة، أنا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي، ولسة ما اتخلقش اللي يأخذ مكاني، أنا بجري بأقصى سرعة بكل عزم بكل طاقة، نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك أبعد يا ابني عن سكتي، إنك مشغول باسم الدادا للناجح خطتي، نصيحة مني ليك سكتت كتير عليك، طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة، أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسه".

من جانب آخر يستعد محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر أن يخوض السباق الرمضاني 2020، وهو من إخراج محمد سامي.

نبذة عن نور ستارز
يذكر أن نور ستارز اسمها الحقيقي نور نعيم، ولدت في بغداد بالعراق، ثم انتقلت للعيش في تركيا بسبب الأحداث الأخيرة في دمشق، وتقيم حاليا بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية، درست في أمريكا وتخصصت في إدارة الأعمال.

تعتبر نور ستارر من أشهر "اليوتيوبر" في الوطن العربي، في عام 2016 حصلت على درع المليون الذهبي، وفي العام الجاري حصلت على الدرع الماسي، أصدرت منذ أيام أولى أغنياتها "استنى شوية"، التي حققت 5 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط.
View this post on Instagram

صار فيكم تقولولي السلطانة نور 😂👑 فعلاً هالتجربة كانت غير شكل ✨ كسبت صديق حقيقي وفنان راقي تعلمت كثير منه #محمد_رمضان وتعرفت على بلد وحضارة بتجنن #المغرب و هالاغنية #السلطان انا بعشقها وكلامها الو معنى راح يفهموا الناس الناجحة! النجاح احساس بيجنن ولكن ثمنه غالي! بتذكر لما صورت هالكليب كنت مش نايمة ٣ ايام بس اليوم نسيت التعب وفرحانة بالنجاح ❤️ واللي ما شاف الاغنية يروح يشوفها على قناة الفنان محمد رمضان @mohamedramadanws وان شاء الله القادم اقوى وأجمل ❤️✨ . . You can call me the Sultan Noor now 😂👑 had a great time in Morocco 🇲🇦 shooting this music video with my favorite artist @mohamedramadanws ✨ I truly love this song.. ❤️ you can watch the MV on @mohamedramadanws official YouTube channel ❤️✨

A post shared by نور ستارز | Noor Stars (@noorstars) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نور ستارز محمد رمضان كليب السلطان فن

أخبار تهمك

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 16 ساعة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

خدعوك فقالوا: محمد صلاح يتعمد الإصابة للهروب من المنتخب (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

منذ أقل من ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه في كليب "نمبر وان" (فيديو)

كليب "نمبر وان" يتصدر نسب المشاهدة على "يوتيوب"

قبل ساعات من طرح كليب السلطان.. محمد رمضانيشكف كواليسه

من معجبين تامر حسني وطلبت الدعم لمقابلته.. معلومات لا تعرفها عن موديل كليب محمد رمضان الجديد

عاجل.. محمد رمضان يطرح كليب أغنيته الجديدة "السلطان" (فيديو)

كليب "السلطان" لمحمد رمضان يحقق نجاجا قياسيا فور طرحه (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

09:30 ص

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

09:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

10:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status