بطلة كليب "السلطان" تكشف عن رأيها في محمد رمضان

تصدر فيديو كليب "السلطان" لمحمد رمضان، "تريند" الأكثر بحثا عبر "يوتيوب"، بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرحه، فقد احتل المركز الأول، تخطى أكثر من مليون مشاهدة.





تحدثت بطلة الكليب نور ستارز عن تجربتها مع الفنان محمد رمضان خلال الكليب، حيث نشرت مقطع فيديو لهما من كواليس تصوير الكليب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "صار فيكم تقولوا لي السلطانة نور، فعلا هالتجربة كانت غير شكل كسبت صديق حقيقي وفنان راقي تعلمت كثير منه محمد رمضان".





وتابعت: "وتعرفت على بلد وحضارة بتجنن المغرب، و هالأغنية السلطان أنا بعشقها وكلامها له معنى راح يفهموا الناس الناجحة، النجاح إحساس بيجنن ولكن ثمنه غالي".





وأوضحت: " بتذكر لما صورت هالكليب كنت مش نايمة ٣ أيام بس اليوم نسيت التعب وفرحانة بالنجاح، واللي ما شاف الأغنية يروح يشوفها على قناة الفنان محمد رمضان وإن شاء الله القادم أقوى وأجمل."





ظهر محمد رمضان في كليبه الجديد السلطان وهو يرقص مع فتيات بأزياء الجواري، مرتديا زيًا يشبه إلى حد كبير إطلالة السلاطين في العهود القديمة.





الكليب من إنتاج شركة "روتانا" للإنتاج والتوزيع الفني، ومن إخراج حسام الحسيني، الذي تعاون مع رمضان في إخراج كليب "إنساي"، و"الملك"، و"نمبر وان".





كلمات الأغنية





"أصل النجاح ده رزق يبعتوا رب العالمين، أحلى من غير سقف التطور من صفاتي، في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يكاكي، المكسب عندي نية مش أحلكم المرة دي، كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول، مش فاضي بطلب منافس أو محارب أو مقاتل، أنا شفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل، مكمل لسة في الطريق عمال أماطل، أنا أخذت كل الساحة ما سبتش متر فاضل، طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة، أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسة، أنا سلك شائك ما انشغلش بالاسامي، ولسة ما اتخلقش اللي يأخذ مكاني، أنا بجري بأقصى سرعة بكل عزم بكل طاقة، نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك أبعد يا ابني عن سكتي، إنك مشغول باسم الدادا للناجح خطتي، نصيحة مني ليك سكتت كتير عليك، طاير لفوق سكتي سالكة ما شفتش حد فيكم ماركة، أنا الصحيح والباقي فكة يا مرحب بيكم بالمنافسة ولسه".





من جانب آخر يستعد محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر أن يخوض السباق الرمضاني 2020، وهو من إخراج محمد سامي.





نبذة عن نور ستارز

يذكر أن نور ستارز اسمها الحقيقي نور نعيم، ولدت في بغداد بالعراق، ثم انتقلت للعيش في تركيا بسبب الأحداث الأخيرة في دمشق، وتقيم حاليا بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية، درست في أمريكا وتخصصت في إدارة الأعمال.





تعتبر نور ستارر من أشهر "اليوتيوبر" في الوطن العربي، في عام 2016 حصلت على درع المليون الذهبي، وفي العام الجاري حصلت على الدرع الماسي، أصدرت منذ أيام أولى أغنياتها "استنى شوية"، التي حققت 5 ملايين مشاهدة في 4 أيام فقط.