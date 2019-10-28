خناقة بين السيتي ويونايتد وسان جيرمان ودورتموند على "بيرلو الجديد"

دخل مانشستر سيتي الإنجليزي في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل اقتناص موهبة إيطالية خلال الميركاتو الشتوي.









وذكرت صحيفة الديلي ميل أن ساندرو تونالي نجم بريشيا الإيطالي، يتمتع باهتمام كبير من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد إلى جانب أندية باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.









وأضافت أن مانشستر يونايتد أرسل كشافة لمشاهدة ساندرو تونالي البالغ من العمر 19 عامًا، في مباراة بريشيا أمام يوفنتوس، نهاية شهر سبتمبر الماضي.









وأشارت إلى الأندية الراغبة في ضم ساندرو تواجه عقبة كبيرة تتمثل في عدم رغبة رئيس بريشيا، في بيع اللاعب، حيث يرى أن تونالي يستحق 300 مليون يورو ويقبل بـ"بيرلو الجديد"











