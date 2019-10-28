Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابات خلال فتح الجيش اللبناني طريق الأولي في صيدا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
Advertisements
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
وكالات
Advertisements

أعلنت "الوكالة الوطنية للاعلام " في لبنان، إصابة 3 أشخاص بين المحتجين، خلال قيام الجيش بإعادة فتح طريق صيدا ــ الأولي.

 

ونقلت عناصر الصليب الأحمر، إصابتين من آل دياب إلى مستشفى دلاعة في صيدا فيما نقلت الجمعية الطبية الإسلامية إصابة إلى المستشفى على إثر الإشكال بين المحتجين وعناصر الجيش في محاولة لإعادة فتح طريق صيدا ــ الأولي، حيث حصل تدافع وكر وفر قبل أن يتمكن الجيش من إعادة فتحها.

 

وقد قطع المحتجون طرقات صيدا الداخلية بالإطارات المشتعلة والعوائق ومنها: طريق رياض الصلح ساحة النجمة، طريق سينيق، الطريق البحرية بالقرب من خان الإفرنج، دوار العربي السراي، ساحة الشهداء.

 

وكانت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية قد كشفت، في وقت سابق، عن أنه من المقرر البدء، اليوم الاثنين فجرا، بتنفيذ خطة عسكرية ـ أمنية لفتح الشوارع الرئيسة في البلاد، لكن تم تأجيل هذه الخطة لمدة 24 ساعة بسبب تعقيدات برزت في اللحظة الأخيرة.

 

وكان قد انعقد، صباح السبت الماضي، اجتماع أمني في مقر قيادة الجيش، ضَم، إلى قائده العماد جوزف عون، جميع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وناقش المجتمعون الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرق، ولاسيما منها الطرق الدولية.

 

وأكدت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" أن القيادات العسكرية والأمنية تقاسمت المهمات والمناطق، سعيا إلى ترتيب الأجواء التي تسمح باستعادة الحركة الطبيعية من دون حصول أي صدام مع المتظاهرين. ولذلك، فقد توزعت المهمات على هذه الأسس، توصّلاً إلى أفضل الإجراءات التي تسهل حرية تنقل المواطنين على الطرق الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم.

 

يشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة احتجاجات وتظاهرات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية من خلال قطع الطرقات وإغلاق المـــرافق العامـــة، احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة ورفضا لورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مظاهرات لبنان لبنان فاح الطرق سقوط 3 جرحى الجيش اللبناني اصابات

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

منذ أقل من ساعتين

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

منذ أقل من ساعتين

خدعوك فقالوا: محمد صلاح يتعمد الإصابة للهروب من المنتخب (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد "انخفاض مستوى الدخل".. لبنان تنتفض بسبب سوء الأحوال المعيشية

الاحتجاجات في لبنان تتمدد من بيروت إلى طرابلس وصيدا

ترانة زماني: سعيدة بتكريمي في مهرجان الموضة ببيروت

الكويت تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

عاجل... اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية

وزير الخارجية اللبناني: على الحكومة عدم فرض أي ضرائب جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

عاجل.. رد فعل حسام البدري على عودة "وردة" بعد الفيديو الفاضح

09:30 ص

عاجل.. ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

09:45 ص

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

10:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status