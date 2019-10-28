خبير تكنولوجيا معلومات: 56% من مستخدمي "تيك توك" من الشباب





قال المهندس وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أي آلية أو تطبيق تنتشر بشكل كبير يمكن لأصحاب الأغراض السيئة استخدامها في خدمة أهدافهم، موضحا أن الجماعات الإرهابية تعمل على استخدام الآليات التي لا تخضع لرقابة قوية.وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن الجماعات المتطرفة لجئوا إلى محاولة استخدام برنامج "تيك توك" للتأثير على الشباب، فهو لا يخضع لمراقبة، وعليه عدد كبير من المستخدمين 56% من الشباب الذكور، و44% إناث.وكشف أن برنامج "التيك توك" هو أكثر البرامج تنزيلا في الربع الأول من 2019، حيث هناك 188 مليون مستخدم جديد حمل التطبيق على هاتفه، منوها بأنه يجب الحذر من تلك النوعية من البرامج، وعلى أولياء الأمور متابعة أولادهم وعلى ماذا يشاهدون.