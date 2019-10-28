كسر ماسورة مياه تسبب في تعطل حركة السير بحلوان

شهد شارع الأنابيب بحلوان تعطل في حركة السير للقادم من المعادي لحلوان، بسبب كسر ماسورة مياه، صباح اليوم الإثنين.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بكسر ماسورة مياه بشارع الأنابيب بحلوان، مما أدى إلى تعطل حركة السير للقادم من المعادي لحلوان، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية والدفع بسيارات شفط لسحب آثار المياه، وسط انتشار مروري لتنظيم حركة السير.

