سكرتير المجمع المقدس: البابا تواضروس بذل مجهودا عظيما.. وسعداء بأبناء المهجر



وأكد الأنبا دانيال، أن رحلة البابا كانت موفقة من الناحية الرعوية والرسمية حيث التقى قداسة البابا بسفراء مصر في الدول الأوروبية والتقى الرئيس الفرنسي ماكرون.



وكما أشاد الأنبا دانيال بلقاء البابا بالبرلمان الأوروبي وأحاديثه الإعلامية، مضيفا أن البابا بذل مجهودا عظيما على مدى ثلاثة أسابيع وكان ومازال فرحا بأولاده بالمهجر، وتفاعلهم مع وطنهم الأم مصر وتواصلهم المستمر، وظهر ذلك في كم الحفاوة والترحيب بوفد الكنيسة، ونحن نحمل لهم محبة لاتنضب ونصلي من أجلهم أن يحفظهم الله دائما.



ومن الجدير بالذكر عاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أرض الوطن، مساء أمس الأحد، بعد انتهاء رحلته الرعوية بكنائس أوروبا واستمرت ١٩ يوما.



وزار البابا فيها عدة إبروشيات بفرنسا وسويسرا وبلجيكا والنمسا دشن خلالها ثلاث كنائس، بدرافي، فرنسا وبلوفان.

قال الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بذل مجهودا عظيما خلال رحلته الرعوية بكنائس أوروبا، وسعداء بأبناء المهجر.