الأهلي يواجه العروبة في معسكر الإمارات بعد اعتذار بني ياس

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية خلال معسكره الخارجي بالإمارات.









ويدخل فريق الأهلي معسكره الخارجي يوم ٣١ من الشهر الجاري بالإمارات في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من الموسم الحالي.









ويواجه الأهلي نظيره العروبة الإماراتي في مباراة ودية خلال معسكره الخارجي، بعد تعذر مواجهة بني ياس بسبب انتظام بطولة الدوري الإماراتي.







