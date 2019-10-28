سقوط عاطل أثناء استخراجه رخصة مهنية بمؤهل دراسي مزور ببنها

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم المدعو عمرو ا ش 16 سنة سائق توك توك بالتعدي عليه بسلاح أبيض وأحداث اصابته.





وبالفحص تبين أنه حال إستقلال المصاب مركبة توك توك حدثت مشادة كلامية بينه والمتهم حال قيادته مركبة توك توك بسبب أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواه" محدثا اصابته ولاذا بالفرار.





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواه" وتم التحفظ عليه.





وتم التنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7394 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019 وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.



تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط شخص بدون عمل حال استخراجه رخصة مهنية باستخدام مؤهل دراسي مزور اشتراه من أحد الأشخاص بـ2000 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية بضبط ع ا ع بدون عمل ومقيم دملو دائرة مركز بنها حال قيامه بالتقدم لوحدة مرور بنها لاستبدال رخصه قيادة مهنية درجة ثانية بمؤهل دراسي إتمام مرحلة التعليم الثانوي الزراعية منسوب صدورها الي إدارة بنها التعليمية لسنة 2000، وبفحص الملف والمستندات الترخيصية تم الاشتباه في شهادة المؤهل الدراسي كونه مزورة.وبالاستعلام من جهة صدور المؤهل أفادت بان المؤهل غير صحيح (مزور)، وبمواجهة المذكور قرر انه قام بشراء تلك الشهادة من احد الأشخاص يدعي ن ع م وشهرته " همام السحيمي موظف بإدارة مرور القليوبية نظير مبلغ مالى 5000 جنية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5465 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها.وعلى جانب آخر، أصيب قبل يومين طالب بجرح طعني بالصدر علي يد سائق توك توك بسلاح ابيض اثر مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف علي أولوية المرور بكفر شكر.وتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول المدعو محمود س م 20 طالب سنة ومقيم البر الشرقي – بندر كفر شكر – دائرة المركز مصاب ( جرح طعني بالصدر من الجهة الأيسر ) وحجزة لتلقى العلاج اللازم.