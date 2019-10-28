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السيطرة على حريق شب بالسوق القديم بالمطرية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:38 ص
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حريق
حريق
محمد جابر
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن بالسوق القديم بدائرة قسم المطرية، صباح اليوم الإثنين، بدون إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق في إحدى الأسواق بمنطقة المطرية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بدون وقوع إصابات.
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