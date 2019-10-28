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إعلان حالة الطوارئ في تشيلي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
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تشيلي
تشيلي
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أصدر رئيس ​تشيلي،​ سيباستيان بينيرا، قرارًا برفع حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة مستمرة في مختلف المناطق بالبلاد..

 

وأقدم الرئيس التشيلي، على خطوة رفع حالة الطوارئ في البلاد تمهيدا لتنحية الحكومة عن العمل وإعلان تشكيل حكومة جديدة في البلاد، حسبما ذكر موقع إسباني.

 

وشهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، إثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة، حيث فرضت السلطات حالة الطوارئ وحظّرت التجوّل نهاية الأسبوع الماضي.

 

وما بدا في بادئ الأمر أنه احتجاجات طالبية على رفع بسيط طال سعر تذكرة المترو، سرعان ما خرج عن نطاق السيطرة، لتتحول الاحتجاجات إلى تظاهرات عنيفة.

 

وذكرت الرّئاسة أنّ حالة الطوارئ التي شملت نشر 20 ألف جندي وشرطي ستنتهي في كل المناطق والبلدات حيث فرضت.

 

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الكلمات المفتاحية

حالة الطوارئ تشيلي اعلان حالة الطوارئ

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