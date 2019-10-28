"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)









وأكدت كونها طبيبة أسنان في المقام الأول أنه بالفعل لا يصل لهذه الحالة التي عليها والدي إلا بعد تسمم في الدم نتيجة ما حدث له عند طبيب الأسنان ووجهتنا بعمل محضر ومذكرة رسمية في نقابة أطباء الأسنان لحفظ حقه، وبالفعل توجهت لقسم شرطة دمنهور وحررت محضر إثبات بالواقعة حمل رقم 7929 لسنة 2019 إداري.



وأضاف "شتية" نجل ضحية إهمال طبيب الأسنان بدمنهور، قائلا: بعد علم طبيب الأسنان "أ. ح. ا" بتدهور حالة والدي يوم 23 سبتمبر 2019، فقام بالتواصل معنا وحاول مساومتنا وتكفله كافة مصاريف العلاج بالإضافة إلي إمضاءه عدد 3 إيصالات علي بياض وتركهم مع وسيط بيننا ولكن وقتها كنا مشغولين مع والدي ولم نهتم بأفعاله، وفي اليوم التالي 24 سبتمبر 2019 توفي والدي في مستشفي دمنهور واختفي الطبيب بعدها لعدة أيام وبعدها عاد لعيادته مرة أخري وقال "خلي المحضر ينفعكم ومفيش لكم حاجة عندي".



واستطرد "شتية" الحديث قائلا: في اليوم التالي من وفاة والدي توجهت لنقابة أطباء الأسنان وحررت مذكرة رسمية ضد الطبيب المذكور وتم إفادتي بأن الرد سيكون بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت باستخراج جثة والدي وعرضها علي الطبيب الشرعي للإفادة بالتقرير النهائي، وفي يوم 3 أكتوبر 2019 تم استخراج جثة والدي لأخذ عينة من الفك، وأفاد التقرير يوم 24 أكتوبر 2019 أنه سيتم الاستناد إلي تقرير طبي مفصل من لجنة بطب الأسنان بالإسكندرية، ولن أترك حق والدي أناشد وزير الصحة بالمحاسبة الرادعة لكل طبيب يستهين بأرواح المواطنين.



من جانبه حاول مراسل بوابة "الفجر" الوصول للطبيب المذكور لأخذ رد علي تلك الواقعة، خاصة بعد استدعاء النيابة العامة لسماع أقواله، ولكن رفض التعليق وكلف السكرتيرة الخاصة في عيادته بالرد علي المكالمات وعدم تحويلها له وأنه مشغول في مؤتمر طبي دولي.

تسبب خطأ طبي من طبيب أسنان بمدينة دمنهور بالبحيرة، في وفاة مُسن قارب على العقد السادس من العمر، اثر خلع ضرس له تسبب في مضاعفات أدت إلي قطع بأعصاب الوجه وتوقف شبكية العين وانسداد بشرايين المخ نتيجة ميكروب وصل للدم وتسبب في عدة جلطات ليتوفى بعد 9 أيام من المعاناة."والدي من مواليد 1961 ويبلغ من العمر 57 عاما ولا يعاني من أي أمراض، فكان نشيط ويحرص علي النوم مبكرا لكي يذهب للعمل بعد صلاة الفجر وحتى السادسة مساء" بهذه الكلمات بدأ أحمد سلامة شتية نجل ضحية إهمال طبيب الأسنان بدمنهور، حديثه لبوابة الفجر، وفي السطور التالية يستطرد تفاصيل الواقعة.قال "شتية" إن أحداث الواقعة بدأت يوم 15 سبتمبر 2019 عندما ذهب والدي إلي طبيب أسنان يدعي "أ. ح. ا" بمنطقة عمر أفندي بدمنهور، وكان يشكو من ضرسه، فكتب له الطبيب روشتة لعمل إشاعة وإحضارها في اليوم التالي 16 سبتمبر 2019، وتبين بالإشاعة وجود خراج تحت الضرس ولكن الطبيب أعطاه حقنة بنج وأصر على خلعه رغم عدم طلبه أي تحاليل طبية وأهمها تحليل السكر، وبحسب إرشادات الأطباء بعد ذلك أكدوا أنه كان يجب الانتظار 4 أيام علي الأقل حتى يجف الخراج ثم يتم عمل كافة التحاليل الاحتياطية ليتم إجراء عملية خلع الضرس بأمان.وأضاف "شتية" نجل ضحية إهمال طبيب الأسنان بدمنهور، قائلا: بعد خلع ضرس والدي كتب له الطبيب مجموعة من الأدوية أخذها علي مدار يومين وبعد ذلك حالته تدهورت أكثر وبدأت عينه اليمين تظهر بها حول، وعندما عاد مره أخري للطبيب يوم 19 سبتمبر 2019 فكتب له أدوية جديدة تسببت أيضا في تدهور حالته الصحية أكثر وأكثر وكانت سبب رئيسي في ارتفاع السكر، وبعد ذلك بدأ والدي يشعر بتنميل في وجهه من الناحية اليمين، وعلي الفور ذهبنا به لمستشفي دار الشفاء بدمنهور وتم عمل تقرير طبي بالحالة ثم توجهنا لمستشفي الميري بالإسكندرية واستمررنا علي هذا الحال يومين حتى تم عرضه علي طبيب أخصائي عيون يوم 21 سبتمبر 2019 وتبين وجود قطع بأعصاب الوجه الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع المسئولين عن حركة العين والوجه وتسبب ذلك في توقف شبكية العين تماما.وأكمل "شتية" قائلا: في نفس اليوم 21 سبتمبر 2019 توجهنا إلي مستشفي دمنهور العام وقمنا بعمل إشاعة تفصيلية لوالدي وأثبتت وجود انسداد بشرايين المخ نتيجة ميكروب وصل للقلب عن طريق الدم وتسبب ذلك في عدة جلطات ونزيف بالمخ نتج عنها توقف جانبه الأيمن بالكامل، وتم حجزه بقسم المخ والأعصاب، كما تم عرضه علي طبيب أنف وأذن وأكد وجود انسداد في الجيوب الأنفية بسبب حقنة البنج التي أخذها في الخراج قبل خلع الضرس، وبالمصادفة وجدنا الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تمر علي مستشفي دمنهور فاستوقفناها وعرضنا عليها الواقعة.