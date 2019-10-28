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عاجل.. مركز مؤتمرات شرم الشيخ يتهيأ لاستقبال الرئيس السيسي (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
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مركز مؤتمرات شرم الشيخ
مركز مؤتمرات شرم الشيخ
احمد الشيخ
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يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قليلة كلمة افتتاحية بالمؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC، المنعقد اليوم الاثنين بمركز مؤتمرات شرم الشيخ، والذي يعقد تحت رعايته وبحضوره.

وتعتبر هذه المرة الأولي منذ ٢٠ عاما الذي يعقد فيه هذا المؤتمر خارج مقر الاتحاد بالعاصمة السويسرية جينيف، وهو ما يدل على ثقة المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات في قدرة مصر على توفير أفضل تنظيم المؤتمر الذي يعقد بمدينة السلام شرم الشيخ ويوجه رسالة للعالم من قلب سيناء بأن مصر بلد الامن والامان والاستقرار.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ هذا الحدث العالمي الهام " التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 اكتوبر – 22 نوفمبر 2019".


ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة الى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

ويذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة. حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.

وكانت قد استضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية من 21 – 25 أكتوبر، ومن المقرر أن تستضيف أيضا الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل من 25 – 26 نوفمبر المقبل، ويعد هذين الحدثين الكبيرين على نفس الدرجة من الاهمية لارتباطهما الوثيق بالحدث الأول، وتأتي استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات هذين الحدثين الكبيرين التابعين للاتحاد الدولي للاتصالات تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
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