د.حماد عبدالله يكتب: الحنين إلى القوى الناعمة المصرية !!

هذا الفن الرائع الذي تسيدناه طيلة القرن الماضي ، والذي تسيدناه في المنطقة العربية وفي الدول الناطقه باللغة العربية ، وبين الجاليات أيضاً العربية في دول المهجر .

هذه الصناعه العظيمة التي تسيدناها أيضاً بجانب السيادة الفنية سواء تمثيلاً أو أخراجاً أو مادة ( درامية أو كوميدية ، تاريخية ) من كبار كتابنا وأدبائنا المصريين ، وبجانب ذلك هؤلاء العمالقة من المصورين وفناني الديكور ، والمؤثرات الصوتية ، وأساتذة الضوء ، والملابس والإكسسوارات ، وأيضاً هؤلاء العمالقة في فن الماكياج علي مر عصر التاريخ السينمائي في مصر .





هذه القوي العظيمة والتي شبهها المرحوم الأستاذ /حسنين هيكل بالقوي المصريه الناعمة !! لايمكن أن نتركها اليوم ، ولا يمكن الإستهانة بها ، أو عدم وضعها في صدر أجندة العمل الوطني ، في الإقتصاد ، والفن ، وإيضاً في السياسه .





ولعل هذا الأمر يتطلب من رواد هذه الصناعة من كل الأطياف أن يشكلوا من خلال مؤسساتهم الإجتماعية ، سواء كانت نقابات أو أنديه أو حتي مجموعات مستقلة أو حلقة حوار ، حتي يخرجوا لنا بأجندة عمل ، لكي تعود هذه الصناعة مره أخري علي المصريين بحقهم الطبيعي في السيادة .





لقد تغيرت الجغرافيا في العالم وأصبحت السيادة الجغرافيه (و هي الحدود الصماء ، والبوابات والحراسات) ، ومواعيد فتح وغلق ، وخلافات ، وغيرها أصبحت فى خبر كان .





ولكن الجغرافيا السياسية ، هي تلك الحدود المفتوحة دون إذن من الحكومات -حدود واهيه ، غير موجودة تنطلق فيها الفنون والقنوات الفضائية والسينما والكليبات واللوحه الفنية .





هذه هي المؤثرات الجديدة في الجغرافيا السياسيه الحديثة ، ونحن لسنا بفقراء فالشخصية المصرية لديها أئمة في هذه الفنون وهذه الصناعة ، و أعتقد أن أسهل شيء في العملية الإقتصادية هي كيفية الحصول علي التمويل ، فنحن حينما نسمع عن طرح مشروع قطعة أرض للبناء عليها ، سواء حضارية أوساحلية أو حتي ( كومباوند) في الصحراء ، يغطي عشرات بل وصلت مرة إلي مئات المرات بأموال المصريين ، فقط الناس عايزه عمل ناجح وقادر علي المنافسة ، والكسب الحلال ، و سنجد الأموال ولكن الفكره هى أن نجد من نثق فيه للقيام عليها وعلي تنفيذها . نحن في أشد الأحتياج لعودة قوة مصر الناعمة إلي مكانها الطبيعي .





هذه الدعوة موجهه إلي الزملاء من الفنانين الكبار وأيضاً الجدد المشهور عنهم والمشهود لهم بالوعي وبالثقافة العالية والقدرة علي الإبتكار !! والإدارة !!