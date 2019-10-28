سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 28-10-2019.. العملة الأمريكية تستقر لليوم الثالث على التوالى

سعر الدولار اليوم في مصر

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 28-10-2019 على استقراره خلال تعاملات البنوك في الفترة الصباحية، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من التراجع خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر العملة الأمريكية ادنى مستوى له في عامين ماضيين مسجلا مستوى 16.10 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين وجاءت على النحو التالي:

اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، 16.2 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.1 جنيه للشراء، و 16.2 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء، و 16.2 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.12 جنيه للشراء، و 6.22 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و 6.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.1 جنيه للشراء، و 16.2 جنيه للبيع.





أعلى سعر للدولار وأقل سعر اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 16.12 جنيها للشراء و16.22 جنيها للبيع، وهو أعلى مستوى في القطاع المصرفي، بينما سجل أقل سعر لشراء وبيع الدولار 16.08 جنيه ، و 16.18 جنيه في بنوك المصري الخليجي وقناة السويس والمصرف المتحد و الكويت الوطني و قطر الوطني و التجاري الدولي و المصرف العربي الدولي و الإسكندرية.





اسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الاثنين



