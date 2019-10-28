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سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 28-10-2019.. العملة الأمريكية تستقر لليوم الثالث على التوالى

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 
حافظ سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 28-10-2019 على استقراره خلال تعاملات البنوك في الفترة الصباحية، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من التراجع خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر العملة الأمريكية ادنى مستوى له في عامين ماضيين مسجلا مستوى 16.10 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين وجاءت على النحو التالي:

اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه
سجل  سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو16.07 جنيه للشراء، 16.2 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

 
وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.12 جنيه للشراء، و6.22 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.08 جنيه للشراء، و6.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار وأقل سعر اليوم 
 سجل  سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 16.12 جنيها للشراء و16.22 جنيها للبيع، وهو أعلى مستوى في القطاع المصرفي، بينما سجل أقل سعر لشراء وبيع الدولار 16.08 جنيه ، و 16.18 جنيه في بنوك المصري الخليجي وقناة السويس والمصرف المتحد و الكويت الوطني و قطر الوطني و التجاري الدولي و المصرف العربي الدولي و الإسكندرية.

اسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الاثنين

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي المتحد16.1116.21
البركة16.0916.19
مصرف أبوظبي الإسلامي16.1216.22
القاهرة16.0916.19
كريدي أجريكول16.1016.20
بلوم16.0916.19
المصري الخليجي16.0816.18
مصر إيران16.0916.19
قناة السويس16.0816.18
عوده مصر16.1016.20
المشرق16.1016.20
مصر16.1016.20
العربي الأفريقي الدولي16.1016.20
الأهلي الكويتي16.1016.20
الأهلي المصري16.1016.20
المصرف المتحد16.0816.18
الكويت الوطني16.0816.18
الإمارات دبي الوطني16.1016.20
التعمير والإسكان16.1216.22
قطر الوطني الأهلي16.0816.18
العقاري المصري العربي16.1016.20
التجاري الدولي16.0816.18
المصرف العربي الدولي16.0816.18
الإسكندرية16.0816.18
اتش اس بي سي16.1016.20

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