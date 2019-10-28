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رئيس وزراء أستراليا يشيد بمقتل البغدادي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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رحب رئيس وزراء أستراليا بوفاة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، لكنه يقول إنها لا تنهي الحملة "لهزيمة هذه الجماعة الإرهابية والتطرف الذي تجسده".

يقول رئيس الوزراء سكوت موريسون في بيان إن الوفاة "ضربة كبيرة" لجماعة الدولة الإسلامية و"خطوة مهمة أخرى لمنع إعادة إنعاشها". واضاف إن البغدادي وجه هجمات جبانة ضد "المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء العالم، بعضهم أستراليون".

وقد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر من أن وفاة مؤسس جماعة الدولة الإسلامية وزعيمها أبو بكر البغدادي هي بمثابة ضربة للمنظمة المتطرفة، ولكنها ليست نهايتها.

قال ماكرون يوم الأحد إن الغارة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل الزعيم الذي سعى لإقامة "خلافة" إسلامية جديدة عبر سوريا والعراق كانت "ضربة ضد داعش".

لكنه قال "إنها مجرد خطوة" و"المعركة مستمرة مع شركائنا في التحالف الدولي حتى يتم هزيمة المنظمة الإرهابية بالتأكيد".

وأوضح الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد إن البغدادي، الزعيم الغامض لداعش الذي ترأس الجهاد العالمي وأصبح أكثر الرجال المطلوبين في العالم، قد قتل في غارة في سوريا.

رحب العراقيون في الموصل بوفاة زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، الذي استولى مقاتلوه على المدينة في عام 2014 ودمروا أجزاء كبيرة منها بسبب طردهم من قبل القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة.

يقول سعد خليل، صاحب متجر في البلدة القديمة التي تضررت بشدة، إنه يأمل في أن "ينتقم الله منه ومن أتباعه لما فعلوه بنا".

استولى مقاتلو داعش على الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، خلال حملتهم في شمال وغرب العراق، وفرضوا تفسيرهم الصارم للشريعة الإسلامية على سكانها. في عام 2017، قاتل المتطرفون في الشوارع ضد القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة في معارك استمرت لمدة شهور ودمرت أحياء بأكملها، بما في ذلك المدينة القديمة.

وقال مظهر عبد القادر، أحد سكان البلدة القديمة، إن مقتل البغدادي "جزء من الخطايا" التي ارتكبت في البلدة القديمة، حيث لا تزال هناك جثث تحت الأنقاض بعد أكثر من عامين من إعلان العراق النصر هناك في يوليو 2017.

توفي البغدادي خلال غارة عسكرية أمريكية في شمال سوريا عندما فجر نفسه داخل نفق.


كما يقول وزير الإعلام الإيراني إن مقتل زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية ليس بالأمر الكبير.

في رده على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بأن البغدادي قد مات، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد جواد عزاري جهرومي على حسابه على تويتر: "ليست مشكلة كبيرة! لقد قتلت مخلوقك".

لم يخض في التفاصيل، لكن كثيرًا ما تتهم إيران الولايات المتحدة بتشكيل جماعة الدولة الإسلامية، دون تقديم أي دليل.

يوم الأحد أيضا، اشار المتشدد عبد الله غانجي أن قتل البغدادي سيكون قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل.

وقال رئيس تحرير صحيفة جافان المتشددة: "لماذا يُقتلون في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟"

كما اوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي قسطنطين كوساتشيف إن وفاة زعيم الدولة الإسلامية ستكون أخبارًا سارة، لكنها قللت من تأثيرها المحتمل.

و أشار كوساتشيف يوم الأحد إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقتل أبو بكر البغدادي لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن وفاة زعيم داعش.

وقال كوساتشيف: "لا يمكن الترحيب بأي حقيقة من إضعاف الإرهابي الدولي"، لكنه أشار إلى أن "مكافحة الإرهاب مهمة أصعب بكثير من التدمير المادي لزعمائه، حتى انها أكثر صعوبة."

كما اوضح قائد القوات السورية التي يقودها الأكراد إنه ادت خمسة أشهر من التعاون الاستخباراتي المشترك مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى مقتل زعيم جماعة الدولة الإسلامية.

قال مظلوم عبدي في تغريدة اليوم الأحد، إن مقتل أبو بكر البغدادي الذي تم الإبلاغ عنه كان نتاج عملية مشتركة بعد "تعاون على الأرض ومراقبة دقيقة" لمدة خمسة أشهر. ووصفها بأنها عمل ناجح وتاريخي في مجال الاستخبارات المشتركة مع الولايات المتحدة.

وقعت الغارة الأمريكية بطائرات الهليكوبتر في منطقة باريشا شمال مدينة إدلب على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية.
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