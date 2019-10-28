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مصر تتصدر الترتيب العام في بطولة العالم للناشئين والشباب للكاراتيه
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:24 ص
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آية حمروشي
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حصلت مصر علي المركز الاول في الترتيب العام بعدد ١٩ ميدالية في حضور 86 دوله بمشاركه 1456 لاعب ولاعبهفي البطولة المقامة في دولة شيلي - سانتياجو
وكانت الميداليات كالتالي:
7 ميداليات ذهبيه + 4 ميداليات فضيه + 8 ميداليات برونزيه
الميداليه الذهبيه للاعبه / بسمله محمود وزن 54 كجم ناشئات
الميداليه الذهبيه للاعبه / ياسمين نصر وزن 48 كجم شابات
الميداليه الذهبيه للاعب / احمد ايمن وزن 61كجم شباب
الميداليه الذهبيه للاعب / حازم احمد سعيد وزن فوق 76 شباب
الميداليه الذهبيه للاعب / طه طارق وزن فوق 84 كجم تحت 21 سنه
الميداليه الذهبيه للاعبه / فريال اشرف وزن 68 كجم تحت 21 سنه
الميداليه الذهبيه كاتا جماعي بنين
الميداليه الفضيه للاعب / محمد حسين كاتا ناشئين
الميداليه الفضيه للاعبه / فاطمه عبد الناصر وزن 47 كجم ناشئات
الميداليه الفضيه للاعب / حسام مختار وزن 70 كجم ناشئين
الميداليه الفضيه كاتا جماعي بنات
الميداليه البرونزيه للاعب / كريم وليد كاتا فردي شباب
الميداليه البرونزيه للاعبه / نور ايهاب وزن فوق 59 كجم شابات
الميداليه البرونزيه للاعب / محمود جابر وزن 76 كجم شباب
الميداليه البرونزيه للاعب / مؤمن سعيد وزن 60 كجم تحت 21سنه
الميداليه البرونزيه للاعب / عبد الله هشام وزن 67 كجم تحت 21سنه
الميداليه البرونزيه للاعب / عبد الله ممدوح وزن 75 كجم تحت 21سنه
الميداليه البرونزيه للاعبه / احلام حمدي وزن 55 كجم تحت 21سنه
الميداليه البرونزيه للاعب / يوسف عماد وزن 84 كجم تحت 21سنه
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