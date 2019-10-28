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الجيش اليمني يصد هجوما للمليشيا في مأرب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:25 ص
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الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أعلنت مصادر يمنية، اليوم الإثنين، أن قوات الجيش الوطني، صدت تسللا لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب.

 

وحاولت عناصر من المليشيات الانقلابية، التسلل باتجاه مواقع الجيش في الجبهة، بهدف زراعة ألغام أرضية وعبوات ناسفة.

 

ورصد الجيش اليمني تحركات عناصر المليشيا، وأجبرها على الفرار، كما ضبط عدد من تلك الألغام والعبوات التي خلفتها المليشيا الحوثية، قبل فرارها.

 

وتشهد جبهة صرواح، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

 

وتعد صرواح آخر جبهة لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي البلاد.

 

هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

 

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

 

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

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الكلمات المفتاحية

مأرب اليمن الحوثيين الجيش اليمني

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