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اليوم.. السيسي يفتتح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
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السيسي
السيسي
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري في نبأ عاجل.

وينظم الاتحاد الدولي للاتصالات، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمي الهام "المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر – 22 نوفمبر 2019"، الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

يذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة. حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.

كما استضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية من 21 – 25 أكتوبر، ومن المقرر أن تستضيف أيضا الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقبل من 25-26 نوفمبر المقبل.

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