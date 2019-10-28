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بعد مقتل أبو بكر البغدادي.. هجوم على ترامب وزوجته في مباراة بيسبول

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا لصيحات استهجان في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن وذلك بعد إعلان إدارته مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش المطلوب الأول للبنتاجون.

 

وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة ثم خفت وخفت الصيحات عندما تحولت الكاميرات لتظهر جنوداً كانوا متواجدين في المنصات لكن المشجعين راحوا ينادون "اسجنوه"، وهي العبارة التي كثيراً ما تتردد في التجمعات المؤيدة لترامب ضد هيلاري كلينتون لكنها باتت الآن غالباً ما تستخدم ضد الرئيس.

 

ويواجه الرئيس الأمريكي منذ أسابيع إجراءات عزل أطلقها الديموقراطيون وكذلك إدانة واسعة من الحزبين لسياسته في سوريا.

 

وقبل مباراة فريقي ناشونالز واستروز، قال مدير فريق واشنطن ديف مارتينيز، إنه يأمل أن يستمتع ترامب بالمباراة.

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