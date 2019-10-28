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تصل لـ29 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم بالبحر الأحمر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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تشهد حالة الطقس بمحافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، على جميع مدن المحافظة، والتي تنخفض بشكل كبير في الفترات الصباحية والساعات المتأخرة من الليل، حيث تصل الكبرى الى 29 درج مئوية، فيما تسجل الصغرى 22 درجة.

فيما أعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأثنين، حيث يسود، اليوم طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وأكد خبراء هيئة الارصاد الجوية، إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة الارصاد ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 19 27

الإسكندرية 22 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 21 25

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 24

رفح 18 23

رأس سدر 21 27

نخل 16 24

نويبع 21 28

طابا 21 25

كاترين 11 25

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 29

الأقصر 20 29

أسوان 21 30

أبوسمبل 18 30

الوادي الجديد 20 30

شلاتين 22 31

أبو رماد 23 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 28
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