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علاقة جنسية مع موظف قد تطيح بإحدى عضوات الكونجرس

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
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كاتي هيل
كاتي هيل
وكالات
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استقالت النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي كاتي هيل، في وقت متأخر من مساء الأحد، بعد اتهامها بإقامة علاقة جنسية مع موظف بمكتبها.

 

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، كتبت هيل على تويتر: "بحزن عميق في القلب أعلن عن استقالتي، هذا هو أصعب شيء اضطررت إلى فعله، لكنني أعتقد أنه أفضل شيء بالنسبة إلى ناخبي ومجتمعي وبلدنا".

 

لجنة الأخلاقيات

وبدأت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب ويأتي هذا التطور، تحقيقا في ادعاءات اتهمت هيل ذات الـ32 عاما بانتهاك قواعد مجلس النواب بالانخراط في علاقة جنسية مع موظف في مكتبها.

 

علاقة مع موظف في الكونجرس

وقالت اللجنة: "النائبة كاتي هيل ربما تكون قد أقامت علاقة مع موظف في الكونجرس، في انتهاك للمادة 18 (أ) من المادة 21 من قانون مجلس النواب".

 

ونفت هيل هذه الاتهامات على الرغم من اعترافها في بداية الأسبوع الماضي، بأنها أقامة علاقة مع موظف واعتذرت عن هذا السلوك "غير المقبول".

 

الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي (بالإنجليزية: Congress) هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما:

نشأت فكرة تأسيس الكونجرس عن تقليد مجالس النواب الذي انتقل من بريطانيا، وصارت له جذور في المستعمرات الأمريكية في أوائل القرن السابع عشر الميلادي. وكان لمجالس المستعمرات سلطات واسعة، وبمضي الزمن، صارت هذه المجالس تعبر بشكل أوسع عن مصالح المستعمرين ضد مصالح الحكام الاستعماريين، الذين كانت تعينهم بريطانيا. وعندما ازدادت حدة التوتر بين بريطانيا والمستعمرات الأمريكية في الستينيات من القرن الثامن عشر الميلادي، تبنت مجالس المستعمرات قضية المستعمرين. ويمكن اعتبار الكونغرس القاري الأول، الذي انعقد في فيلادلفيا عام 1774م، بمثابة الهيئة التشريعية الوطنية الأولى. وفي عام 1776م، أعلن الكونغرس القاري الثاني استقلال المستعمرات عن بريطانيا. وعمل الكونغرس القاري الثاني بمثابة الحكومة الوطنية حتى 1781م، حينما تبنت الولايات مذكرة الاتحاد الكونفدرالي وأنشأت كونغرس الكونفدرالية. وقد عمل كونغرس الكونفدرالية بدون هيئة تنفيذية أو قضائية مستقلة وسرعان ما ظهر ضعفه.

 

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موظف كاتي هيل علاقة جنسية امريكا الكونجرس

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