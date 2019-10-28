بملابس مكشوفة.. مي سليم: "أيوه أنا برج العقرب"

حواديت الشانزلزيه



يشار أن مي تنتظر حاليا عرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزلزيه" والمسلسل تدور أحداثه حول فترة الخميسنات، لإبراز جمال مصر فى تلك الحقبة، وينتمى للدراما المطولة ذات ال45حلقة، وهو بطولة إياد نصار، إدوارد، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، فريدة سيف النصر، المسلسل من إخراج مرقس عادل، إنتاج تامر مرسى، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن آخر أعمال مي سليم السينمائية هو فيلم "محمد حسين" الذى تم عرضه بالسنيمات عيد الفطر الماضى، وهو بطولة محمد سعد، مي سليم، ويزو، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت وتأليف شريف عدلى وإخراج محمد على.



تدور أحداث محمد حسين فى إطار كوميدى حول سائق يدعى محمد حسين يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما.

تهتم الفنانة مي سليم، بمشاركة جمهورها صور من يومياتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت مى صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى ترتدى فستان أنيق بكتف واحد و عاري من البطن أبرز رشاقتها وأرفقت تعليق علي الصوره قائله:"ايوة انا برج العقرب" وحظيت الصوره علي إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها وأناقتها المعتاده.ومؤخرا شاركت الفنانة مي سليم، صورة قديمة لها ولشقيقتها ميس حمدان في مرحله الطفوله، عبر موقع حسابها الرسمي "إنستجرام" .وعلقت على الصور قائلة "أنا وميس الأستاذة دانا شكراً" .تفاعل الجمهور مع هذه الصور وعلق أحد قائلاً: "حلوين اوي" ، وقال شخص آخر: "مين دول يا ناس" ، وعلق آخر: "ريا وسكينه" .