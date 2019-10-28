مقتل أمير الإرهاب ابو بكر البغدادي يتصدر صحف اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين، عديدًا من الموضوعات المهمة، علي رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من كبار الشخصيات الدولية المشاركة في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، وكذلك متابعة رئيس الوزراء لخطة تطوير التعليم، فضلًا عن مقتل أمير الإرهاب ابو بكر البغدادي، حيث قتل ابو بكر البغدادي في عملية للقوات الخاصة لامريكية.





وأبرزت صحف "الأهرام، والأخبار، والجمهورية" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من كبار الشخصيات الدولية المشاركة في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حالياً بالقاهرة وعلي رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلي وزراء الخارجية، والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.





وأشارت الصحف إلي تأكيد الرئيس أهمية تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، وتشديده علي أن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة دعماً لمقومات الأمن والاستقرار الإقليمي بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.





ولفت الرئيس السيسي إلي خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وضرورة توصيفها علي نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية، موضحاً أن المقاربة المصرية في التعامل مع الأزمات في المنطقة تقوم علي عدد من المحددات الثابتة أهمها الحفاظ علي الدولة الوطنية من التفكك ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية والتسوية السياسية للأزمات وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول علي غرار التدخلات التي تقوم بها أطراف إقليمية أخري في الشئون العربية استغلالاً لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة.





وشدد السيسي علي أن مصر تبذل جهوداً كبيرة وواسعة النطاق لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب السلاح إلي جانب استقبالها للعديد من اللاجئين وهي الجهود التي تسهم إيجابياً بشكلٍ مباشر في حماية أمن أوروبا، موضحاً أن اللاجئين علي الأراضي المصرية يعاملون كسائر المواطنين المصريين ويتمتعون بكافة الحقوق الأساسية مع تحمل الدولة كافة الاحتياجات والأعباء دون طلب أية مساعدات خارجية في هذا الإطار، مؤكداً استعداد مصر الدائم للاشتراك في كافة الجهود الصادقة لصون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.





وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس السيسي والحضور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية وسبل تسويتها بما فيها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية، فضلاً عن بعض الموضوعات ذات الصلة برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وجهود مصر في هذا الخصوص لدعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية وإيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.





من جانبهم، أعرب الحضور عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مشيدين بمكانة مصر لدي دوائر صنع القرار علي المستوي الدولي فضلاً عن أهميتها المحورية في الحفاظ علي أمن واستقرار المنطقة لاسيما في إطار التصدي للإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وفي ظل الاضطراب والسيولة الشديدة الذي يعاني منها محيطها الإقليمى.





كما ألقت الصحف الضوء علي تكليف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لمراجعة الاحتياجات المالية لوزارة التربية والتعليم في النصف الثاني من العام المالي الحالى، وتدقيق الأرقام المطلوبة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، إلي جانب مراجعة أسعار طباعة الكتب في ضوء انخفاض قيمة الدولار، وانعكاس ذلك علي أسعار الورق والأحبار.





وأضاف أنه علي اللجنة أيضاً القيام بإعداد موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 لوزارة التربية والتعليم، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالي 2019/2020، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلي جانب ممثلي عدد من الجهات المعنية.





وأشارت الصحف إلي تأكيد رئيس الوزراء مجددا علي أن ملف التعليم وتطويره يأتي علي رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بالارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، ولفته إلي أن ما يتم بذله من جهود لتطوير هذا القطاع الحيوي يستهدف الوصول لبناء إنسان مصري قادر علي التعامل مع مختلف التحديات، مواكباً لأحدث ما وصلت إليه النظم التعليمية، مؤكداً أن ناتج تطوير العملية التعليمية بكافة أركانها، يخدم في الأساس أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.





ولفتت الصحف إلي تقديم وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع، عرضاً حول الموقف التنفيذي لخطة تطوير التعليم، وما تم إتاحته من مبالغ مالية لتنفيذ تلك الخطة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال باقي بنودها، وإشارته إلي أن موازنة العام المالي الحالي تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، وإتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثاني والثالث الثانوي علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي التعاقد علي تطوير نظام الامتحانات والمحتوي التعليمى، وإقامة 100 فصل متنقل، وتم بالفعل التعاقد علي هذه المتطلبات، ويجري توفيرها.





وأكد شوقي أن كل التكاليف والمبالغ التي تحملتها موازنة الوزارة خلال العام المالي الجارى2019- 2020 لن نحتاج لتخصيصها مرة ثانية في موازنات الوزارة للأعوام القادمة، وهو ما سيتيح توجيه تلك المبالغ إلي أوجه أخري تستهدف النهوض بمختلف أركان العملية التعليمية.





كما اهتمت الصحف بتأكيد وزارة الطيران في بيان بأن مطار شرم الشيخ الدولي سيستقبل أولي الرحلات الجوية البريطانية خلال شهر ديسمبر القادم؛ في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة السياحية الوافدة من وإلي المطارات المصرية وتماشيًا مع توجيهات الفريق يونس المصري وزيرالطيران المدني بتوسيع مظلة الشهادات والاعتمادات الدولية لتشمل جميع مطارات الجمهورية بما يعزز المكانة الريادية التي تحظي بها مصر في مجال صناعة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا.





وأفادت الوزارة بأن إحدي شركات الطيران البريطانية ستبدأ تشغيل أولي رحلاتها القادمة من العاصمة البريطانية لندن إلي مدينة شرم الشيخ وعلي متنها 168 راكبًا، ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتي شهر مارس 2020؛ تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالى.





ولفتت الصحف إلي أنه في ضوء حرص وزارة الطيران علي تطبيق أعلي نظم ومعايير الجودة الشاملة والالتزام بالمبادئ والمقاييس العالمية للجودة في جميع المطارات المصرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية من أجل دعم وزيادة أعداد السائحين خاصة مدن الجذب السياحي بمصر، حصل مطار شرم الشيخ الدولي علي تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية "ISO 9001_ 2015" المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة "SGS" المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذي يعد مقياسًا للتقييم الفعلي للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة ويأتي هذا وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.





وفي الشأن الدولي اهتمت الصحف بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا.





وقال ترامب، في مؤتمر صحفي إن القوات الأمريكية شنت عملية عسكرية نوعية نجحت خلالها في تنفيذ مهمتها، مشيرا إلي أنه لم تزهق أيه أرواح أمريكية خلال تلك العملية.





وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت الليلة الماضية بإلحاق العدالة بالإرهابي الأول في العالم ابوبكر البغدادي مؤسس وقائد تنظيم "داعش" أكبر منظمة إرهابية وحشية في العالم.





وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة كانت تبحث عن البغدادي لسنوات طويلة، حيث كان أسره أو قتله الأولوية الأولي للأمن القومي في الإدارة الأمريكية"، مشيرا إلي أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية قامت بتنفيذ غارة ليلية جسورة في شمال غربي سوريا وأنجزت مهمتها بطريقة محكمة.





وشرح الرئيس الأمريكي تفاصيل العملية العسكرية، قائلا : "إن عددا كبيرا من مقاتلي البغدادي ومرافقيه قتلوا معه فيما لم يتم فقد أي عنصر أمريكي في العملية".. مشيرا إلي أن البغدادي مات بعد أن وصل إلي نهاية نفق وكان يصرخ طوال الوقت.





وأشار ترامب إلي أنه تم نقل 11 طفلا من البيت بدون أي جروح، أما الباقون فكانوا مع البغدادي في النفق، حيث قام باصطحاب 3 من أطفاله الصغار معه، حيث وصل إلي نهاية النفق في الوقت الذي طاردته كلاب عسكرية أمريكية وقام بإشعال سترته الناسفة وقتل نفسه وأطفاله.





وتابع الرئيس الأمريكي: "إن جثمان البغدادي قُطعت بسبب الانفجار الذي تسبب في انهيار النفق عليه"..مؤكدا أن الاختبارات بينت أن القتيل كان البغدادى.





وفي متابعة لتطورات الحادث، أشارت الصحف إلي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي ضربة موجعة للتنظيم المتطرف، ولكنها لا تمثل سوي مرحلة، وتأكيده علي أن المعركة مستمرة إلي جانب شركاء فرنسا في التحالف الدولي حتي هزيمة التنظيم الإرهابي نهائيا.





كما أشارت إلي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والتي أكد خلالها أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي يعد بمثابة اللحظة الهامة في طريق مكافحة الإرهاب، وتحذيره بأن المعركة ضد داعش لم تنته بعد.



