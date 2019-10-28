نشرة أخبار وزارة الشباب والرياضة

يلتقي وزير الشباب والرياضة مع ماساكى نوكى سفير اليابان لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعي الشباب والرياضة ويكرم البطل الأوليمبي محمد رشوان.





-ويهنىء وزير الرياضة بعثة الكاراتيه عقب فوزهم ببطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب التي أقيمت في تشيلي، بعد تحقيق ١٩ ميدالية منهم ٧ ذهبيات، 4 فضيات ، 8 برونزيات.





-تنظم وزراة "الشباب والرياضة" ملتقى لتشغيل شباب الخريجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية بمحافظة قنا وتعلن عن توفير اكثر من 2000 فرصة عمل بالقطاع الخاص.





-انطلاق فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ويشارك فيه ٦٠ دارس يمثلون ١٠ دول عربية في المركز الاوليمبي بالمعادي.