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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بقنا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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تشهد حالة الطقس في محافظة قنا، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، على جميع مراكز المحافظة، والتي تنخفض بشكل كبير في الفترات الصباحية والساعات المتأخرة من الليل، حيث تصل الكبرى الى 29 درج مئوية، فيما تسجل الصغرى 18 درجة.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس اليوم والارصاد الجوية، حيث يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة تصل لحد الضباب صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وقال خبراء هيئة الارصاد الجوية، إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وحالة الارصاد ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 19 27

الإسكندرية 22 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 21 25

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 17 25

سيوة 16 26

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 24

رفح 18 23

رأس سدر 21 27

نخل 16 24

نويبع 21 28

طابا 21 25

كاترين 11 25

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بنى سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 29

الأقصر 20 29

أسوان 21 30

أبوسمبل 18 30

الوادي الجديد 20 30

شلاتين 22 31

أبو رماد 23 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 24 28

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