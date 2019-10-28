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اليوم.. مجلس الأهلي يجتمع بالشيخ زايد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
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مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
الفجر الرياضي
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يجتمع مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عصر اليوم، الأثنين، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور وقضايا إنشائية وإدارية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأحمر تداعيات أزمة تأجيل بطولة الدورى التى شغلت الجميع خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسمها بتأجيل المسابقة لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة وكان مُقرراً عقد الأجتماع أول أمس لكن تم تأجيله لليوم بسبب ظروف الطقس غير المُستقرة.

وكان قد أجري الكابتن الخطيب منذ فترة علية حقن في الظهر، وإلتزم الفراش بمنزله خلال العشرة أيام الماضية بعد عملية الحقن، التي خضع لها من أجل التخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

 وقال الدكتور أحمد فرهود الطبيب المعالج للخطيب، إن الأخير سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي.

وحذر فرهود، رئيس الأهلي بعدم بذل أى جهد خلال إجتماع اليوم، وعدم إجهاد نفسه في أي امور قد تعيث عملية الإستنقاء التي يمر به خلال العشرة أيام الماضية. 

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