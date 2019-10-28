صندوق النقد الدولي: السياسات المتقلبة وأسعار النفط تعرقل نمو الشرق الأوسط





وأوضح أزور إن هذا مهم للغاية بالنسبة لهذه الدول للحفاظ على "تنويع الاقتصاد من أجل أن يكون أقل اعتمادا على قطاع النفط."



تعوق حالة عدم اليقين السياسي وأسعار النفط المتقلبة النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط هذا العام، لكن يجب أن تنعكس الاتجاهات العام المقبل، وفقًا لتقرير جديد أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين.يتوقع تقرير التوقعات الإقليمية لصندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2019، مقارنةً بنسبة 1.6٪ في عام 2018. ومن المتوقع أن يؤدي النشاط المتزايد في قطاعي النفط والغاز إلى انتعاش بنسبة 2.7٪ في عام 2020، على الرغم من أن هذا الرقم يقل أيضًا عن التوقعات السابقة.وقال التقرير، الذي ينظر إلى اقتصادات 23 دولة في شمال إفريقيا وبلاد الشام والخليج الفارسي وأيضًا جيبوتي والصومال وأفغانستان وباكستان، إن الانخفاضات مرتبطة جزئيًا بأداء الدول المصدرة للنفط، والتي من المتوقع أن يتراجع اقتصاداتها 1.3 ٪ هذا العام. وكان الأكثر تضررا إيران وليبيا. يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعًا بنسبة 9.5٪ في النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2019، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية ضده، وفي ليبيا انخفاضًا بنسبة 19.1٪ بسبب النزاع الذي طال أمده.شهدت الأشهر الأخيرة أيضًا سلسلة من الهجمات الغامضة علي ناقلات النفط تلقي الولايات المتحدة اللوم فيها على إيران، وهو ما تنفيه طهران. كما أسقطت أيضًا إيران، التي شهدت صادراتها الرئيسية من النفط تقييدا شديدا، طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار وصادرت ناقلات نفط.وصرح جهاد آزور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى لوكالة أسوشييتد برس: "بالطبع، أي زيادة في التوتر سيكون لها تأثير.. أعتقد أن المهم هو أن تظهر كل هذه التطورات أن هناك حاجة لدول المنطقة للقيام بالإصلاحات الهيكلية التي ستسمح لها بمستويات نمو أعلى".تسبب هجوم الشهر الماضي على أكبر معالج للنفط في العالم في المملكة العربية السعودية في ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر منذ حرب الخليج عام 1991. ومع ذلك، قال أزور إن الأسعار استقرت منذ ذلك الحين، ولم يكن للهجمات تأثير دائم.وأضاف ازور "يشهد السوق مزيدًا من التقلبات في أسعار النفط خاصةً على المدى القصير. ومع ذلك، عندما تنظر إلى المدى المتوسط، تظهر الاتجاهات انخفاضًا بطيئًا وثابتًا في الأسعار."بشكل عام، يقول صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط تراجعت من 55 دولارًا إلى 75 دولارًا للبرميل منذ بداية العام. بلغ سعر خام برنت القياسي أكثر من 62 دولارًا للبرميل.بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة، كان انخفاض النمو أقل حدة، حيث انخفض من 4.3 % في عام 2018 إلى 3.6 % هذا العام. خالفت موريتانيا الاتجاه، حيث ارتفعت من 3.6٪ إلى 6.6٪.قال البنك الدولي إنه من المتوقع إن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر بنسبة 0.7 ٪، منخفضة بشكل ملحوظ عن 2 ٪ في عام 2018.