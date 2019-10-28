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منتخب جامعات مصر يشارك في بطولة التسامح لكرة الصالات بالإمارات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:11 ص
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منتخب الجامعات
منتخب الجامعات
آية حمروشي
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تطير بعثة منتخب جامعات مصر لكرة الصالات برئاسة الدكتور منتصر مصطفى بعد غد الثلاثاء الى الامارات للمشاركة في بطولة التسامح العربية للجامعات لكرة الصالات والتي ستنطلق يوم ٣٠ اكتوبر الجاري في العاصمة الاماراتية ابوظبي.

 ويشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي ضمن اجندة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية لعام ٢٠١٩ بمناسبة عام التسامح ١٤ دولة هم
الامارات المستضيف ومصر والسعودية والأردن وعمان وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر والسودان.


 وتقام البطولة بنظام المجموعتين بدوري من دور واحد، على ان يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي ومنه لنهائي البطولة الذي سيقام يوم ٧ نوفمبر المقبل. ويتكون فريق جامعات مصر من ١١ لاعبا يقودهم ياسر تحسين مدرب الفريق.
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الكلمات المفتاحية

منتخب الجامعات بطولة دبي للصالات

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