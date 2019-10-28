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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 28 أكتوبر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:59 ص
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بوابة الفجر
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا مائل للبروده ليلًا.

وبحسب بيان للهيئة ستقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب علي مناطق شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد إيضا، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم انحاء الجمهورية:-
القاهرة 19 27

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 21 25

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

بورسعيد 21 24

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 19 26

السويس 18 26

العريش 19 24

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 29

الأقصر 20 29

أسوان 21 30

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