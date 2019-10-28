كايلي جينز تتعرض لحادث سيارة (صورة)







في حين أن الحادث نفسه لم يكن يبدو خطيرًا للغاية - مجرد خدش صغير على طول كابينة سيارته في أثناء محاولته الاحتكاك بسيارة أخرى.





شعورها بالقلق

ويبدو أن الحادث قد شهده العديد من رواد الحفل، بينما جلست كايلي في الجزء الخلفي من السيارة وهي تشعر بالقلق، من ناحية أخرى، كانت ديمي أكثر استعدادًا للاحتفال مع زملائها المشاهير الآخرين بعيد جميع القديسين في هايد في هوليوود، حيث ارتدوا ملابسهم الأكثر سخونة.



في الوقت نفسه، شاركت جينر بقوة في الاحتفال مع أصدقائها "باريس هيلتون"، و"ديمي لوفاتو"، و"ماديسون بير"، في حفل ضخم بمنزل "هيلتون" في بيفرلي هيلز.



لم تخيب لوفاتو رجاء جمهور، وتحولت إلى شخصية الجوكر المرعبة وانضمت إلى والجدير بالذكر أن عدد من مشاهير هوليوود احتفلن في وقت مبكر خلال هذا الأسبوع بالهالوين الذي يوافق الاحتفال به 31 أكتوبر الحالي.



وعبر الحياة الشخصي لنجمة مواقع التواصل، قال المصدر عن مشاكلها مع صديقها ترافس سكوت "كايلى لديها مشاكل ثقة جدية. لديها حياتها المهنية وطفلها ولا تستطيع أن تراقبه، هذه المليارديرة تشعر بعدم الأمان حيال نفسها بسبب علاقتها"، مضيف "لقد واجهوا مشكلات ثقة كبيرة منذ البداية".





دخولها في علاقة جديدة

يشير تقرير حديث إلى أن جينر ودريك ربما يكونان على وشك أن يصبحا في علاقة جديدة. شوهد الاثنان في غويا ستوديوز مساء الأربعاء في حفل عيد ميلاد مغني الراب.



وإلى جانب الشائعات التي تدور، وحتى تلك التي ربطتها بالعودة إلى تايغا، لم تجعل جينر أي شيء رسمي مع أي شخص منذ انفصالها عن سكوت.







تعرضت نجمة الواقع والموديل الامريكية المعروفة كايلي جينر لحادث، أسفر عن بعض التلفيات في سيارتها، في الطريق إلى حفلة عيد الهالوين التي استضافتها ديمي لوفاتو، حيث كانت جينر في المقعد الخلفي وفقًا لـ I n Touch.