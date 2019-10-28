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لهذا السبب حمدي الميرغني ومحمد أسامة يسافران إلى المغرب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عن سعادته الشديدة بعد عرض مسرحيته فى الرياض، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر صورة جمعته بصديقه الفنان حمدى الميرغني، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله رب العالمين لسه مخلصين عرض حالًا في موسم الرياض و في طريقنا لبلدنا التانية المغرب عشان نكمل تصوير مسلسل" اتنين في الصندوق"، ولسه هنوصل مطار كازابلانكا الساعه ١ الضهر بتوقيت المغرب، إن شاء الله نعمل حاجه تعجبكم ... يارب اكرمنا".

تعاونهما فى "روحين فى زكيبة"
يذكر أن حمدي الميرغني ومحمد أسامة يتعاونان معا فى مسلسل "روحين في زكيبة"، وهو بطولة كلا من أوس أوس، نهي عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، ورحاب الجمل، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القادمة.

مشاركته في السباق الرمضاني الماضي
وفى سياق آخر، يشار أن محمد أسامة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "هوجان"، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل،وإنتاج شركة سينرجي، والعمل يضم نخبة من كبار نجوم الدراما المصرية، وهم" محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، عارفة عبد الرسول ، صلاح عبدالله، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

مشاركة حمدي فى ديدو
وفى سياق آخر، ينتظر حمدى حاليا عرض فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "ديدو" وهو بطولة كريم فهمى،هدى المفتي،محمد ثروت،بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ومن إخراج عمرو صلاح، ومن المقرر عرضه الفترة القادمة.

مشاركة الميرغني فى رمضان 2019
يذكر أن حمدى خاض الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل"سوبر ميرو" وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وسوبر ميرو تأليف أحمد محيي، محمد محمدي، إخراج وليد الحلفاوي ، بطولة إيمي سمير غانم ، حمدي الميرغني ، سمير غانم ،أحمد سلطان ،بيومي فؤاد.


مشاركة حمدي في "فلانتينو"
يشارك حمدى حاليًا في مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة الزعيم عادل إمام ، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، ونجوم آخرين ، ومن المقرر عرضه رمضان القادم.

يشار أن حمدى الميرغنى شارك مؤخرًا كضيف شرف فى فيلم "خيال مآته" مع زوجته، الفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبي، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، خالد الصاوى، إنعام سالوسة، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

لهذا السبب حمدي الميرغني ومحمد أسامة يسافران إلى المغرب
لهذا السبب حمدي الميرغني ومحمد أسامة يسافران إلى المغرب
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